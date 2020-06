Pisani (Liguria Popolare): “Oltre agli interventi sulle autostrade servono nuove infrastrutture”

Genova. L’attuale situazione in cui versa la rete autostradale ligure non è più sostenibile sotto tutti i punti di vista e mostra la necessità di pianificare una serie di interventi risolutivi: ne è pienamente convinto il consigliere di Liguria Popolare Gabriele Pisani che si è fatto anche portavoce di un ordine del giorno per trovare soluzioni per un trasporto sicuro verso gli ospedali genovesi, nonostante i numerosi cantieri e i conseguenti rallentamenti, per i cittadini che ne hanno necessità.

“La questione autostrade in Liguria è un argomento diventato cruciale su cui è necessario fare una seria riflessione non solo per permettere spostamenti veloci, ma anche per dare nuova linfa vitale allo sviluppo del territorio dal punto di vista economico – spiega il capogruppo di Liguria Popolare Gabriele Pisani – penso quindi che non sia più rimandabile la realizzazione di nuove infrastrutture sul territorio della nostra regione”.

