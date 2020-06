Primo colpo di piccone della Ciclabile, arrivato a Imperia il ministro De Micheli

Imperia. Iniziata la visita del ministro Paola De Micheli nel capoluogo per la posa della prima pietra della pista Ciclabile.

Il momento istituzionale con il sindaco Claudio Scajola e il presidente della Regione Giovanni Toti, le autorità e stampa (perun massimo si10 persone a in ottemperanza ai protocolli anti Covid) si tiene in un luogo dai forti connotati simbolici, l’ex stazione di Porto Maurizio dove è stato allestito il cantiere dei lavori che in realtà sono già iniziati l’8 giugno scorso in al confine con San Lorenzo al Mare.

