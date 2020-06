Rogo di auto nella notte a Camporosso, intervento dei vigili del fuoco

Camporosso. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia sono intervenuti poco dopo le 3 per domare l’incendio divampato da una Bmw targata francese parcheggiata in piazza Sandro Pertini, nel centro storico di Camporosso, nei pressi dell’ufficio postale.

Grazie al rapido intervento dei pompieri, che hanno spostato le vetture vicine, i danni sono stati limitati alla sola macchina da cui sono partite le fiamme.

Indagini sono in corso per scoprire le cause del rogo: gli inquirenti non escludono nessuna pista.

... » Leggi tutto