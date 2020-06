Rossetti (Pd): “Farsa Cup, chi ha prenotato prima dell’emergenza Covid deve ricominciare daccapo”

Genova. “Il Cup ha riaperto nel caos totale. Come era facile prevedere, dopo il lungo periodo di chiusura causata dall’emergenza Covid-19, per riattivare il servizio di prenotazioni mediche con efficienza sarebbero state necessarie opportune ed eccezionali misure organizzative, che invece sono state trascurate”, così attacca Pippo Rossetti, consigliere regionale del Pd, in un post su Facebook.

“Oggi i cittadini che si sono recati allo sportello per effettuare le prenotazioni mediche, alla richiesta di prenotazione si sono visti consegnare un foglio con il numero verde da chiamare, con la spiegazione che questo è l’unico modo per averla. Così la riapertura del Cup è una farsa”, continua.

... » Leggi tutto