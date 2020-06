Salvini sul Ponte, Pd: “Scandalosa campagna elettorale, Bucci è commissario della Lega?”

Genova. Cosa ci faceva Matteo Salvini sul ponte sul Polcevera non ancora inaugurato? Campagna elettorale. Siamo stufi di vedere gli show dei politici, prima sotto ora anche sopra un’infrastruttura che non appartiene a nessun partito, ma alla città e al Paese, e di cui andare orgogliosi per il lavoro comune messo in atto”.

Con queste parole inizia il comunicato stampa del Pd genovese e ligure a seguito della visita del leader della Lega Matteo Salvini sul nuovo ponte non ancora inaugurato.

