Sanremo, dal sindaco Biancheri l’appello al ministro De Micheli per sbloccare le autostrade: «Situazione da terzo mondo»

Sanremo. «Autostrade, possiamo investire come amministrazione per portare gente ma se poi i turisti non riescono ad arrivare non serve a nulla. E’ una situazione da terzo mondo che dobbiamo risolvere tutti insieme»

Sono queste le parole pronunciate del sindaco Alberto Biancheri al termine dell’incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Bellevue con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. L’esponente di governo dei Dem non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai tanti giornalisti che l’hanno attesa fuori dal Comune ed è quindi affidato alle parole del primo cittadino matuziano il bilancio del vertice di 34 minuti che si è svolto questa mattina in municipio.

