Spiagge libere, Bucci: “Piano alternativo su contingentamento, tutti devono poter andare al mare”

Genova. La bella notizia è che lo scorso weekend è finalmente stato un weekend di bel tempo. Quella meno bella è che alcuni dei tanti genovesi che sabato e domenica si sono presentati ai varchi d’accesso delle spiagge libere non hanno potuto farlo perché gli spazi designati per garantire il distanziamento sociale, in alcuni post particolarmente gettonati, erano già presi.

Lo ha raccontato il sindaco di Genova Marco Bucci questa sera durante la consueta conferenza stampa nella sala Trasparenza della Regione assicurando che il Comune sta cercando di rivedere il “piano spiagge” per trovare il modo di aumentare i posti disponibili. “L’eventuale nuovo piano sarà a disposizione per il prossimo fine settimana ma non ancora per mercoledì 24”.

