Strage di multe e rimozioni. Quando le isole pedonali costano care ai sanremesi

Sanremo. Prima di entrare nei dettagli e che i lettori si schierino tra chi vorrebbe un trattamento più morbido e chi invece più severo, partiamo dai fatti. Terzo giorno di isole pedonali nel centro della Città dei Fiori, esposti in quelle vie “insolite” che mai prima delle ultime disposizioni dell’amministrazione comunale erano state chiuse al traffico per lasciare spazio ai dehors dei locali e per permettere una vivibilità degli ambienti esterni in maggiore sicurezza.

Da quando sono attivi i divieti di sosta, validi, a seconda delle zone, dalle 18 fino alle 00:30 a partire da sabato, è stata una vera e propria strage di multe e rimozioni. Abbiamo documentato questa sera lo stato di via Gioberti (nuova area pedonale) e del Porto Vecchio (storica area pedonalizzata nel periodo estivo), nel primo giorno di efficacia delle ordinanze dopo il weekend. Le immagini parlano chiaro: sono decine e decine i proprietari di mezzi, molto probabilmente tutta gente che lavora tra via Matteotti e via Roma, a cui, nel leggere queste righe, scapperà un gesto di stizza perché esse ricorderanno loro che hanno lasciato il proprio veicolo in divieto di sosta.

