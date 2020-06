30 furti nelle case in 15 giorni tra San Siro e Molassana Alta, scattano le ronde dei cittadini

Genova. Trenta furti in quindici giorni, nel mese di giugno, l’ultimo questa notte, sulle alture di Molassana, a casa di una ragazza, sola. Nei quartieri collinari della Valbisagno c’è chi non dorme tranquillo. Da tempo. E dopo ripetute richieste di intervento alle forze dell’ordine i cittadini hanno iniziato a organizzarsi da soli. Ieri sera davanti alla chiesa di San Siro di Struppa si sono riuniti, guardati negli occhi, sopra le mascherine, decidendo di unire le forze per attuare un piano d’azione dal basso. Erano circa 150 e si sono organizzati attraverso whatsapp.

Ronde dissuasive, per ora. Questo il primo passo che sarà messo in pratica da alcuni volontari. Si tratterà di passeggiare per qualche metro davanti a casa, accendere e spegnere le luci del vialetto. Come dire: “Ci siamo e vi teniamo d’occhio”. Ma c’è anche chi, sul sagrato della chiesa, ha detto che non si farà problemi a prendere in mano un bastone, se ce ne sarà bisogno. Ed è proprio questa la preoccupazione maggiore, che la “legittima difesa” possa portare a ulteriori rischi.

