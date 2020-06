A spiaggia

Il maestro Felicetti vive al terzo piano ed è sempre solo, e io all’inizio avevo un po’ paura a portargli il pane.

Non che mi abbia mai fatto nulla, anzi, è sempre cordiale e sorridente. Ma non sorride mai con la bocca, quella ha sempre una brutta piega seria che gli tira tutto il viso verso il pavimento, come se gli dovesse cadere giù a terra da un momento all’altro.

Sorride con gli occhi, il maestro Felicetti, con quegli occhi viola da gatto, stretti a fessura tra le guance sudate e ciccione. Mamma dice che ha gli occhi dello stesso colore di quelli di Liz Taylor, e che ha avuto la stessa sfortuna in amore. Ma io non so chi sia Liz Taylor, e quasi certamente non so nemmeno cosa sia l’amore.

