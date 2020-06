Autostrade, il consiglio regionale approva ordine del giorno per l’azzeramento dei pedaggi

Regione. Il consiglio regionale ha approvato questo pomeriggio all’unanimità un ordine del giorno sottoscritto da tutti i capigruppo, con cui si chiede l’azzeramento dei pedaggi autostradali su tutta la tratta ligure, da Ventimiglia a Sarzana.

“L’azzeramento del pedaggio su tutta la tratta regionale – dichiara Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – è un atto dovuto nei confronti di tutti coloro che ogni giorno percorrono le autostrade liguri tra cantieri, restringimenti, cambi di carreggiata, code chilometriche, insomma tra una mole di disagi a fronte dei quali il pagamento del pedaggio appare più come una beffa che come il corrispettivo per un servizio”.

