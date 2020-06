Autostrade, in Liguria 172 gallerie “malate” ma si interverrà subito solo su quelle più a rischio

Genova. Una graduatoria per le 172 gallerie “malate” della rete autostradale ligure, in modo da capire quali hanno bisogno di interventi urgenti e quali potranno essere aggiustate dopo settembre, quando il flusso dei turisti sarà minore. È quanto prevede il nuovo piano concordato da Autostrade e ministero dei trasporti, riuniti di nuovo oggi in Regione col presidente Giovanni Toti, il sindaco Bucci e i vertici della Camera di commercio.

“Il ministero ha espresso la necessità di fare una sorta di graduatoria sulle 172 gallerie di cui non si ha ancora un adeguato stato di conoscenza perché bisogna ancora smontare le canaline”, ha spiegato il super perito del Mit, Placido Migliorino, che si occuperà personalmente di stilare l’elenco di priorità. “Andremo a valutare tutte le ispezioni fatte dalla concessionaria in modo da individuare in questa massa enorme di gallerie quelle che potenzialmente sono più a rischio e quelle in cui le ispezioni possono essere rimandate”.

