Caos Autostrade, le pubbliche assistenze del Tigullio: “Così non si può andare avanti”

Rapallo. Tra le problematiche legate ai disagi per i cantieri autostradali anche quella dell’operatività delle pubbliche assistenze. Riceviamo e pubblichiamo l’appello di Fabio Mustorgi, coordinatore Anpas del Tigullio.

“Il collegamento viario nella ASL 4 Chiavarese è per le ambulanze, e in generale i mezzi di soccorso, garantito dalla rete autostradale. In queste settimane abbiamo riscontrato più volte condizioni di viabilità autostradale proibitive, con diverse tratte a senso unico alternato su un’unica carreggiata, dove i mezzi di soccorso non possono farsi strada.

