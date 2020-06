Caos ferroviario, Pastorino e Tedeschi (Linea Condivisa): “Regione attivi unità di crisi con Trenitalia”

Regione. “Le dichiarazioni odierne della DTR Liguria di Trenitalia lasciano sgomenti: in sostanza, dicono i vertici dell’azienda, la colpa dei ritardi e del caos che hanno caratterizzato lo scorso fine settimana sarebbe da imputarsi agli utenti, alla loro ‘cattiva abitudine’ di usare i treni negli orari di punta. Tradotto: è colpa vostra, perché usate il treno quando vi serve. Trenitalia pretendedi scaricare sui liguri e sui turisti le proprie inefficienze e la pessima gestione organizzativa. Inoltre, pare che l’impiego di treni supplementari dovrebbe essere contrattato, con ulteriori esborsi da parte della Regione. Ci aspetteremmo una presa di posizione netta da parte di questa Giunta, che ha siglato il contratto di servizio”. Lo dichiara il capogruppo di Linea Condivisa Gianni Pastorino, intervenendo sul caos ferroviario che ha strangolato la Liguria lo scorso fine settimana.

“Un calvario, al pari delle autostrade. Chiediamo che la Regione attivi un’unità di crisi con Trenitalia per adottare almeno 4 misure urgenti –chiarisce Daniela Tedeschi, gruppo trasporti di Linea Condivisa -.primo, potenziamento dei treni regionali, soprattutto nei festivi e prefestivi, così da decongestionare il traffico autostradale; secondo, convogli ferroviari con un numero di carrozze maggiore, per consentire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento sociale; terzo, introduzione di accordi con Piemonte e Lombardia per incentivare i turisti all’utilizzo del treno, scoraggiando il mezzo privato; quarto, coordinamento di orario fra gomma e ferro, così da favorire l’interscambio”.

... » Leggi tutto