Ceriale, l’ultimo saluto a Luigi Tenderini. Il parroco don Cozzi: “La sua vita è stata un’abbondante ricerca”

Ceriale. Commozione e dolore ai funerali di Luigi Tenderini, tenutisi questa mattina alle 10 nella Chiesa Santi Giovanni Battista ed Eugenio e presieduti dal parroco don Antonio Cozzi. Un centinaio di persone ha voluto dare il proprio ultimo saluto all’uomo, scomparso all’età di soli 45 anni a causa di un malore improvviso.

Tenderini era originario di Torino ma residente prima a Savona e poi a Ceriale e molto conosciuto e stimato dalla comunità locale per la sua attività di libraio, per aver portato avanti numerose battaglie nel corso degli anni, in particolare in ambito sociale, e fondato l’emittente streaming Radio Tender. Lascia la moglie, quattro figli e il fratello.

