Consiglio comunale di Ceriale, Sanna (M5S): “Perché non verrà trasmesso in streaming?”

Ceriale. “Quali sono i veri motivi per cui non verrà trasmesso in diretta il prossimo consiglio comunale?”. A chiederselo è Rodolfo Sanna, membro del Meetup “Ceriale in Movimento”, che giudica la decisione del sindaco Luigi Romano di non riprendere e trasmettere in Rete l’assemblea del parlamentino cerialese una “pessima retromarcia”.

“Durante il prossimo consiglio comunale del 24 giugno, tra le altro cose, saranno approvati i regolamenti di disciplina dell’Imu e della Tari, ma i cittadini non potranno assistere né in presenza, a causa dell’emergenza sanitaria, né in diretta streaming perché così è stato imposto – commenta Sanna – E’ incomprensibile non trasmettere in diretta il consiglio comunale, come fu fatto il 16 aprile scorso sulla spinta del sottoscritto, limitando così la partecipazione della cittadinanza al dibattito pubblico. Se il 16 aprile la democrazia e la trasparenza avevano vinto, il prossimo 24 giugno perderanno”.

