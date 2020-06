Contributi a fondo perduto per ASD e SSD: ecco tutti i dettagli

È stato ufficializzato il decreto dell’Ufficio per lo Sport per accedere al Fondo destinato agli interventi a favore delle Associazioni Sportive e delle Società Sportive Dilettantistiche. L’atteso decreto dell’Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato agli interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche è stato, finalmente, pubblicato.

Le risorse disponibili ammontano a oltre 50 milioni di euro e si aggiungono a quelle messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d’intesa “Insieme per lo sport”, siglato tra l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

