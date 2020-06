Diano Marina, turista non risponde da due giorni al telefono: ritrovato cadavere in casa

Diano Marina. Un turista lombardo di 71 anni è stato ritrovato cadavere questa sera in un alloggio di piazza Costituzione a Diano.

La morte, secondo quanto i sanitari hanno potuto rilevare, sarebbe sopraggiunta per cause naturali, un infarto. Da due giorni l’uomo non rispondeva al telefono, quindi i familiari preoccupati hanno avvistato i vigili del fuoco che hanno forzato la porta dell’alloggio, facendo entrare il medico dell’equipaggio del 118 che, però, non ha potuto far altro che constatare la morte del settantenne.

