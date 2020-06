Genoa, sconfitta pesante alla ripartenza: finisce 1-4 col Parma

Genova. Una tripletta all’andata, una al ritorno. Cornelius ha segnato sei dei suoi undici gol contro il Genoa (è il terzo giocatore nella storia a realizzare tre gol all’andata e al ritorno contro la stessa squadra). Una vera e propria bestia nera, ma non ci sono scuse per una prestazione decisamente sotto tono per un Genoa che ha sbagliato un rigore nel primo tempo con Criscito sullo 0-1. Difficile ipotizzare cosa sarebbe successo con il pareggio, ma da quello che si è visto sul campo l’1-4 finale è senza appello. Il Grifone ha tentato di rientrare nel match troppo tardi, dopo un rigore, questa volta trasformato, da Iago Falque (Criscito era già uscito dal campo) al 59′, subendo poi la quarta rete di Kulusevski nel finale.

Primo tempo. Si riparte in un Ferraris vuoto, con lo striscione che la Società rossoblù ha sistemato nei distinti, formando la scritta Genoa con i nomi di tutti i 18.858 abbonati. Un omaggio ai veri assenti di questa ripresa di campionato: i tifosi. Qualche coraggioso ha provato a farsi sentire piazzandosi sui terrazzi dei palazzi dietro ai Distinti.

