Juniores, Cairese: avanti con mister Massimiliano Brignone

Cairo Montenotte. L’Asd Cairese ha reso noto che l’allenatore della squadra Juniores, che parteciperà al prossimo campionato regionale di Eccellenza, sarà ancora Massimiliano Brignone.

“Una decisione maturata in virtù degli ottimi risultati conseguiti nel corso della stagione che ci stiamo lasciando alle spalle – dicono i dirigenti della società valbormidese -. Al momento dello stop, poi rivelatosi definitivo, i nostri ragazzi occupavano il terzo posto in graduatoria e per larghi tratti sono stati in testa alla classifica. Importanti risultati nel rettangolo verde impreziositi dal lancio in prima squadra di alcuni giovani promesse del nostro vivaio“.

