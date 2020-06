L’appello di Enpa: “Abbiamo bisogno di volontari in Valbormida, a Savona e Albenga”

Savona. “Il soccorso e la cura della fauna selvatica ferita, malata ed in difficoltà, che in provincia di Savona è svolto dalla protezione animali, è diventata un’assoluta emergenza faunistica, con 30 animali all’anno recuperati negli anni ’90, oltre 3.000 nel 2019, che s’intensifica in primavera/estate“.

A dichiararlo è l’Enpa savonese che specifica: “Sono sempre di più le persone attente alla loro sorte ma, i volontari dell’associazione che operano concretamente sono sempre troppo pochi e bisogna che gli animalisti, spesso attivi solo sui social, diano una mano. Quando uno dei volontari attivi sta male ed ha bisogno di cure e riposo, la situazione diviene ancora più critica”.

