Mario Corso: un talento puro, incompreso dalla critica

Ora che se n’è andato in tanti si sperticano di complimenti come spesso accade. Chi ne ricorda la genialità, chi l’estro, chi la capacità di mettere la firma sulle partite che contavano, chi lo rivaluta da mister ricordando il magistrale lavoro fatto nella Primavera del Napoli da cui scaturirono 6/7 elementi base della rosa che vinse il primo scudetto partenopeo.

Il punto è che Mariolino Corso era nettamente in anticipo sui tempi, un trequartista puro: è stato uno dei migliori d’Italia, decisivo come Pirlo, maligno come Platini, realizzatore come Baggio. Solo ora che non c’è più però sembra merita quel posto che non gli abbiamo mai dato. Per il grande Gianni Brera, Corso era soltanto il participio passato del verbo correre, qualcosa che non gli apparteneva. Brera non amava gli artisti (vedi l’abatino), gli sembravano delle auto-definizioni, parole senza senso compiuto. Lui si definiva un principe della zolla, era dalla terra nuda che tutto doveva nascere.

