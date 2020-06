Mense scolastiche e pulizie, 21 mln di euro di fondi per sostegno al reddito

Liguria. A seguito della grande e partecipata manifestazione del comparto mense e pulizie scolastiche e aziendali di questa mattina, la Filcams Cgil ha chiesto ed ottenuto un ordine del giorno del Consiglio Regionale, approvato all’unanimità, a favore di lavoratrici e lavoratori del settore.

Il Consiglio regionale ha richiesto, su proposta della Filcams Cgil, la prosecuzione dell’ammortizzatore sociale FIS e della cassa in deroga fino a settembre, lo sblocco dei 15 milioni di euro giacenti nel bilancio della Regione Liguria per la cassa in deroga e, non ultimo, la messa a disposizione per il comparto degli appalti scolastici con sospensione estiva dei Fondi Europei per garantire a queste lavoratrici e lavoratori un concreto sostegno economico che la Filcams ha proposto sia di 500 euro per 3 mesi.

