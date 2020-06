Mense scolastiche, ordine del giorno in Consiglio regionale: “Integrazione salariale e cassa in deroga”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta a richiedere al Governo la prosecuzione del Fis (Fondo di integrazione salariale) e della cassa in deroga per le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche universitarie e degli operatori scolastici fino al mese di settembre.

Nel documento si richiede di ottenere lo sblocco dei 15 milioni del 2016 giacenti nel bilancio regionale per la cassa integrazione in deroga, a procedere con la riprogrammazione e rimodulazione dei Fondi comunitari, in particolare del Fondo Sociale europeo, per utilizzare una quota di risorse tale da garantire un effettivo sostegno economico al comparto durante la sospensione dei mesi estivi.

