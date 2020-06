Ok a Pdl su referendum e fusione di Comuni, Piana: «Nuove opportunità di partecipazione per i cittadini a scelte per il territorio»

Genova. Nella seduta del consiglio regionale di oggi pomeriggio è stata approvata la proposta di legge 230 Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istituzione di nuovi Comuni, presentata dal presidente dell’assemblea legislativa Alessandro Piana, dell’allora vicepresidente Luigi De Vincenzi e dal consigliere segretario Claudio Muzio.

«Questo intervento legislativo – dichiara il presidente – mette ordine e rende più organica una materia delicatissima e vitale per la nostra democrazia perché attiene alla partecipazione democratica dei cittadini.

... » Leggi tutto