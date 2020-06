Quel legame speciale tra Pierino Prati e Savona che riempiva il Bacigalupo

Senza dubbio Piero Prati, scomparso ieri, lunedì 22 giugno (leggi qui), è stato il più grande calciatore che il Savona abbia mai avuto e basta scorrere le tappe della sua luminosa carriera per capirlo, a cominciare dalla tripletta nella finale di Coppa dei Campioni del 1969, vinta dal Milan al Santiago Bernabeu di Madrid contro l’Aiax.

Per non lasciare spazio agli equivoci va specificato che parliamo di calcio dei tempi moderni, pur se assai indietro negli anni, perché altrimenti andrebbero citati eroi dello sport come Valerio Bacigalupo e Felice Levratto: ecco, li ricordiamo subito.

