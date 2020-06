Richiesta di deposito cauzionale in bolletta: esplode la rabbia dei sindaci contro Servizi Ambientali

Provincia. “Proprio in periodo di emergenza Covid in cui tutti i Comuni hanno cercato, ognuno in base alle proprie possibilità, di differire, ridurre o annullare i pagamenti dei vari tributi locali, i nostri concittadini hanno ricevuto una brutta sorpresa: la richiesta del deposito cauzionale nella bolletta emessa dalla Servizi ambientali. Sono, infatti, moltissime le lamentele pervenute dagli utenti”.

Ad affermarlo, in una nota “di fuoco” congiunta, sono stati i sindaci di Boissano, Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Ceriale, Pietra Ligure, Toirano e Tovo S. Giacomo, comuni nei quali Servizi Ambientali si occupa della bollettazione e che, alla luce dell’accaduto, hanno chiesto “la convocazione urgente di un’Assemblea dei Soci e, contestualmente, che vengano immediatamente emesse note di accredito relative alle bollette che prevedono questo incauto deposito e che le stesse vengano ricalcolate in modo corretto”.

