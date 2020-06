Riforma ammortizzatori, la proposta della Fiom: “Un’unica cassa che copra il 90% del salario”

Genova. “Una cassa integrazione uniforme per tutte le categorie che copra il 90% del salario reale”. E’ la rivendicazione lanciata dalla Fiom Cgil di Genova per la riforma degli ammortizzatori sociali fortemente chiesta dal mondo del lavoro per gestire la crisi post covid.

“La crisi sarà lunga e gli ammortizzatori sociali debbono essere garantiti a tutti e permettere un reddito dignitoso – dice il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro chiarendo il senso della rivendicazione – e un governo che si appresta a elargire miliardi e magari a riformare gli ammortizzatori sociali deve sapere che per i lavoratori non basta l’elemosina”.

