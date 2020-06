San Giovanni Battista, questa stasera il falò in piazza ma al massimo per 900 persone

Genova. In vista dei festeggiamenti per il patrono della città, molti gli appuntamenti in programma – alcuni da remoto – altri live, anche se contingentati. In piazza Matteotti non mancherà il tradizionale falò di San Giovanni, che verrà acceso intorno alle 23.30 dal sindaco Marco Bucci.

I cittadini potranno partecipare senza bisogno di prenotazione, ma in ottemperanza alle normative anti contagio e con un numero massimo di 900 persone, inoltre è obbligatorio indossare la mascherina. Sulla pavimentazione della piazza verranno posizionati bollini per il distanziamento. Sarà assicurato un servizio da parte dei volontari della Protezione civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

