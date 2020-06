Spostamento a monte della ferrovia, Comitato Territoriale: “Progetto sorpassato e dannoso, ci sono altre soluzioni”

Ponente. Si è tenuta agli inizi di febbraio l’audizione della commissione trasporti, alla presenza dell’assessore Berrino, con le associazioni e comitati che rappresentano il territorio e gli utenti del ponente savonese, con al centro il progetto dello spostamento a monte della ferrovia.

“In quella seduta, in modo unanime è uscito un unico grido contro un progetto ritenuto sorpassato e scellerato sia per i disservizi creati dallo spostamento a monte dei binari lontani dai centri abitati, sia per il terribile impatto sul delicato ecosistema locale – ricorda il Comitato Territoriale di Albenga, che da anni si batte contro le ipotesi di spostamento dei binari -. Un territorio, il nostro, compresso tra i pendii ed il mare dove le uniche porzioni di terreno in piano sono state occupate da costruzioni abitate per poche settimane all’anno”.

