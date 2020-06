Uiltrasporti a Trenitalia: “Carenza di personale, tensione tra viaggiatori e lavoratori, rischio mobilità per il turismo”

Liguria. La Uiltrasporti esprime il proprio disappunto sulla disastrosa gestione del trasporto ferroviario che, come denunciato più volte, ha subito pesanti ripercussioni nello scorso weekend. “Da tempo denunciamo negli incontri con Trenitalia la grave carenza di personale nel settore dei macchinisti e dei capitreno – spiega Cristian Sedda, segretario regionale Uiltrasporti -. Ad oggi, la percentuale del servizio che si attesta all’80% della normale programmazione riesce a malapena a stare in piedi sui numeri di personale disponibile, ricorrendo spesso anche alla buona flessibilità dello stesso a rimodulazioni dei turni o allo straordinario”.

L’esigenza di riprendere al più presto il servizio a pieno regime, in una regione che in settimana registra da sempre altissimi picchi di pendolarismo e, da sempre, ad alta vocazione turistica in tutti i periodi dell’anno, con alte punte di spostamento nei week end, già si scontra con le imposizioni imposte dai Dpcm sulla rarefazione al 50% dei posti a sedere a bordo dei treni.

... » Leggi tutto