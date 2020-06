Albenga, approvato in giunta il primo lotto per la realizzazione del Progetto Moli

Albenga. È stato approvato con delibera di giunta del 22 giugno 2020 il progetto generale redatto dall’ingegner Paolo Gaggero relativo a “Interventi di carattere strutturale e stagionale a consolidamento e potenziamento dell’arenile a nord del fiume Centa fino al confine comunale” per un valore complessivo di 5 milioni di euro.

Tale progetto nella sua interezza è stato inserito nel piano regionale di investimenti ed ammesso a contributo per l’anno 2020 per l’importo di 2 milioni e mezzo di euro e, conseguentemente, è stato effettuato un primo stralcio dei lavori che prevede il rifacimento di alcuni pennelli e il ripascimento tra gli stessi oltre che lavori di sistemazione da eseguirsi in economia.

