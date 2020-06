Calcetto e sport di contatto, il ministro: “Ho dato il mio ok per riprendere da domani”

Savona. Calcetto, pallavolo, basket, pallanuoto. E anche danza, pugilato, arti marziali. Ci siamo quasi: lo sport sta per ricevere il via libera, per poter tornare alla sua normalità. L’ufficializzazione è attesa nelle prossime ore.

“Ho dato parere favorevole alla riapertura degli sport di contatto. Manca solo l’assenso del ministro della salute Roberto Speranza“. È l’annuncio fatto in un post su Facebook dal ministro per lo sport Vincenzo Spadafora.

... » Leggi tutto