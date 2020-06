Condotta Roia bis, proposta di Scajola di farla realizzare da Amat: l’opinione dei sindaci del Golfo dianese

Imperia. Non suscita, almeno all’apparenza, immediate simpatie da parte dei sindaci del Golfo dianese la proposta del primo cittadino del capoluogo Claudio Scajola di far realizzare la nuova condotta del Roia bis dalla partecipata Amat in concomitanza dei lavori della ciclabile, a sua detta per risparmiare tempo e soldi.

«Fa parte del vecchio modo di fare politica -taglia corto Giacomo Chiappori, sindaco di Diano Marina – io aspetto sempre che il sistema cambi».

... » Leggi tutto