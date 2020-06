Coronavirus, nel savonese meno di una decina di persone ricoverate in ospedale

Liguria. Sono 1.536 le persone positive al coronavirus in Liguria. Sono 41 in meno rispetto a ieri. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia. Il dato è frutto di una nuova positività, 2 decessi e 40 nuovi guariti con due test consecutivi negativi. Nelle ultime 24 ore non si registrano decessi negli ospedali liguri.

Dei positivi, sono 31 quelli residenti fuori regione o all’estero. Altri 158 possibili positivi sono in fase di verifica.

