Ferrovie, il racconto di un pendolare savonese: “Convoglio al completo, la capotreno voleva obbligarci a scendere”

Savona. Sembra essere un calvario senza fine quello che patiscono ogni giorno moltissimi dei viaggiatori liguri sia sulle quattro e due ruote sia su “ferro”, tanto più in un periodo, come quello corrente, costellato da un uso massiccio dei trasporti, in particolare quello pubblico locale, e da una marea di problemi e disagi.

Un nostro lettore, pendolare sulla tratta ferroviaria tra Savona e Albenga, ci ha segnalato quella che lui stesso definisce un’”odissea”, avvenuta questa mattina. “Il treno regionale 11224 delle ore 8:28, proveniente da Genova Sestri Levante e diretto a Ventimiglia, è arrivato in stazione a Savona con 15 minuti di ritardo – racconta – Era già stracarico, in più sono salite altre persone, eravamo tutti in piedi tra i vagoni e i posti a sedere erano al completo”.

