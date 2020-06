I migliori condizionatori portatili per l’estate

L’estate è ufficialmente arrivata, e con essa anche l’arsura e l’afa che le contraddistingue. Visto che potrebbe essere troppo tardi per ripiegare in costose ed ingombranti soluzioni come i condizionatori fissi, abbiamo pensato di proporvi una breve selezione di condizionatori portatili che possano portare refrigerio alle calde giornate estive. Abbiamo pensato di proporvi proprio i condizionatori portatili perché sono la soluzione meno costosa e più pratica per combattere le afose giornate che ci aspettano, possono essere spostati all’occorrenza in qualsiasi stanza di casa e possono anche essere un valore aggiunto come elemento d’arredo. Inoltre, una volta conclusa l’estate, possono diventare dei veri e propri compagni per tutto l’anno grazie alla funzione riscaldamento presente in alcuni di essi.

In questa selezione di articoli ogni tanto ci sentirete pronunciare la parola BTU, British Thermal Unit, ma non preoccupatevi: fa parte del normale gergo di quando si descrive un condizionatore, e si usa per indicare la potenza termica di raffreddamento. Così come è normale parlare di gas all’interno dei condizionatori, perché funzionando come i frigoriferi, hanno bisogno di gas all’interno per un corretto funzionamento.

