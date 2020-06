Genova. Disco verde per la balneabilità per il litorale della Liguria. Le analisi di Arpal, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure, hanno ‘promosso’ 375 punti dei 380 monitorati lungo tutta la costa.

Esito favorevole anche per il campione suppletivo effettuato nel tratto di Tellaro, a Lerici, nello spezzino, che torna quindi pienamente balneabile.

