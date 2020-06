Il viaggio di Codamozza verso ovest: la balenottera che sfida ogni limite è nelle acque dell’Imperiese

Imperia. Continua verso ovest il viaggio di Codamozza, la balenottera comune che deve il proprio nome alla menomazione della coda: un handicap che non ha impedito all’animale di nuotare dalla Sicilia fino in Liguria, raggiungendo il Santuario Pelagos. Diventata, pur senza volerlo, simbolo di forza e sfida contro ogni limite, Codamozza dal largo di Imperia sta nuotando verso Ventimiglia scortata da ricercatori dell’Istituto Tethys e altri volontari che studiano i suoi movimenti e con la presenza di una motovedetta della Guardia Costiera, impegnata a monitorare le condizioni di sicurezza del cetaceo nei tratti di mare particolarmente sensibili come quelli vicino alle imboccature dei porti, dove unità da diporto in transito potrebbero ulteriormente ferirla o dove maggiori sono le presenze di curiosi attratti dalla “fama” del mammifero marino, che potrebbero avvicinarsi compromettendone la tranquillità e la sicurezza.

Secondo Tethys, che ha ribattezzato la balenottera “Codamozza” nel 1996, quando ha identificato e catalogato l’animale a cui mancava già un lobo della coda, il cetaceo ha perso completamente la coda con ogni probabilità a causa dello scontro con l’elica di una nave tra i mesi di agosto e settembre del 2019 nel Tirreno settentrionale. Da qui ha poi continuato a viaggiare nonostante la grave mutilazione e nell’ultimo anno ha percorso tutto il Mediterraneo, dalla Spagna fino alla Siria e poi all’Italia. Fino a una settimana fa si trovava nelle acque antistanti Catania.

