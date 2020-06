Imperia, la Rari Nantes ha il suo campo in mare per tutta la stagione estiva

Imperia. Come Malta, come Palm Beach, come la croata Dubrovnik, come Genova e Napoli anche Imperia ha il suo campo di pallanuoto in mare per tutta la stagione estiva (fino al 20 settembre).

Un lavoro sinergico tra la Rari Nantes, lo stabilimento ‘i Sogni d’Estate, il Comune di Imperia e gli enti preposti, ha permesso l’installazione dell’area (20 metri x 12,5 metri) in zona Borgo Peri (ad Oneglia) fronte lo stabilimento balneare ‘I Sogni d’Estate’.

