Imu a Pietra Ligure, il sindaco De Vincenzi: “Nessuna proroga della scadenza, agevoliamo chi non ha potuto pagare in tempo”

Pietra Ligure. Non si è fatta attendere la replica del sindaco Luigi De Vincenzi alle dichiarazioni della minoranza in merito ai termini per il pagamento della prima rata dell’Imu 2020.

“Nessuno ha inteso prorogare la scadenza del pagamento dell’imposta in oggetto, prefissato al 16 giugno – spiega il primo cittadino pietrese in una nota – Confermiamo, invece, la nostra scelta operata per dare la possibilità a chi non ha potuto pagare, causa difficoltà economiche, nei tempi previsti, di farlo entro il 30 settembre, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi”.

