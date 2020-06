Inchiesta sugli ultrà del Genoa, le intimidazioni alla società per anticipare il ritiro dopo la sconfitta al derby: “Non faremo prigionieri”

Genova. Massimo Leopizzi, il capo ultrà del Genoa indagato per estorsione nei confronti della società insieme ad altri 14 tifosi, aveva una registrazione con il presidente Enrico Preziosi nella quale avrebbe parlato di altre combine oltre a quella di Genoa-Venezia del 2004 per la quale la squadra venne retrocessa. Quella registrazione, in cui però Preziosi non ammetterebbe, sarebbe per la procura di Genova lo strumento con quale ricattare la società. E’ quanto emerso nell’udienza davanti al Riesame per l’appello contro il rigetto della richiesta di arresto per otto capi della tifoseria rossoblù.

Secondo l’accusa, dal 2010 al 2017 Leopizzi e gli altri avrebbero messo in piedi una associazione a delinquere con la quale avrebbero estorto oltre 300 mila euro al club per “la pace del tifo”, ovvero per evitare contestazioni fuori e dentro lo stadio ma anche per ottenere la vendita dei gadget senza le autorizzazioni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della squadra mobile, il pagamento avveniva versando i soldi a una societa’ che a sua volta girava i bonifici a una seconda impresa per prestazioni in realta’ mai avvenute. La prima societa’ e’ la “4 any job”, in cui lavorava Sergio Lagomarsino (gia’ noto per associazione a delinquere finalizzata alla prostituzione) e la seconda e’ la Sicurart, i cui soci erano Marashi e l’avvocato Riccardo Caramello. La Sicurart fatturava prestazioni mai avvenute o gonfiate e spartiva i soldi al gruppo.

