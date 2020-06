La balena “Codamozza” dà spettacolo e incanta nel mare di Alassio

Alassio. È partita dalla Sicilia, ha attraversato di fatto tutto lo Stivale e, nelle ultime 24 ore, è stata avvistata a Voltri e ad Alassio. Si tratta di “Codamozza”, la balenottera divenuta simbolo di speranza e tenacia, la cui lunghissima traversata è stata seguita con vivo interesse da tantissimi italiani.

È stata battezzata così a causa di una grave menomazione alla pinna caudale, provocata forse da una collisione con una imbarcazione. Un incidente che ha portato gravi conseguenze: non può più alimentarsi in profondità e per questo è molto magra e deperita.

