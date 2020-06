La “nave ospedale” ha lasciato il porto, dopo aver ospitato 200 pazienti Covid torna a fare il traghetto

Genova. Arrivata a Genova il 14 marzo, da Tunisi, quando ancora non era stato raggiunto il picco dell’epidemia e trasformata in meno di 10 giorni in un ospedale la Gnv Splendid ha alla fine abbandonato ponte Colombo, nel porto del capoluogo ligure, diretta a Civitavecchia.

Così dopo Costa Deliziosa, Msc Opera ed Msc Splendida, anche la “nave-ospedale”, divenuta una presenza fissa – con tanto di polemiche per l’emissione continua di scarichi e fumi – durante il periodo Covid, se n’è andata lasciando le banchine ai traghetti che, lentamente, stanno tornano a regime in vista del clou vacanziero.

