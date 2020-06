L’ultimo abbraccio del cardinale Bagnasco alla sua Genova: “Dai lavoratori i miei ricordi più belli”

Genova. “Cari lavoratori, se sarò considerato vostro amico sarà per me un onore. La vostra vicinanza mi ha ricordato il duro lavoro di mio padre in fabbrica e di mio nonno nel nostro porto. Spesso nei vicoli mi avete fermato per un saluto, una confidenza, un caffè. Questi gesti mi hanno incoraggiato e resteranno tra i ricordi più belli”.

Le ultime parole del cardinale Angelo Bagnasco come arcivescovo di Genova sono un “abbraccio alla città“, come lui stesso ha ricordato durante l’omelia nella messa solenne per la ricorrenza di San Giovanni Battista, patrono di Genova.

