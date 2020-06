Nuove ispezioni sulle gallerie: rischio chiusura prolungata per A10 e A26

Liguria. Continuano nei prossimi giorni le ispezioni sulle gallerie della rete che nelle prossime ore riguarderanno soprattutto un tratto della A26 dove non sarà possibile attuare scambi di carreggiata in caso di chiusura prolungata oltre l’orario notturno. Il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta si può consultare qui.

Si ricorda che sono chiuse in modalità continuativa: sulla A10 Genova-Savona le stazioni di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova e di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova; sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce la stazione di Masone, in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso; sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Lavagna, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova e la stazione di Chiavari, in entrata verso Sestri Levante, fino alle 20 di giovedì 25 giugno.

