Nuovo carcere nel savonese, Foscolo (Lega): “Urgente una struttura penitenziaria”

Savona. “Sono intervenuta alla Camera per portare l’attenzione delle istituzioni sulla drammatica situazione delle carceri italiane e in particolare di quelle liguri. Negli ultimi giorni, purtroppo, la Liguria è stata protagonista di due distinti episodi di violenza: in carcere a La Spezia, un detenuto ha ferito con una lametta un agente della Polizia penitenziaria; a Sanremo è scoppiata una rissa a colpi di sgabello tra detenuti. La situazione, come da tempo denunciano i sindacati di Polizia, sta diventando insostenibile: anche in Liguria gli agenti chiedono di poter utilizzare il taser per potersi difendere ed è una loro legittima richiesta, a cui andrebbe data una risposta con urgenza”.

Lo afferma il deputato savonese Sara Foscolo (Lega), che torna ad invocare una soluzione rapida per la realizzazione del nuovo e atteso carcere nella provincia di Savona, una pratica ormai bloccata da diverso tempo e un iter ministeriale fermo al palo.

