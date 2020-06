Ospedale San Paolo, Versace: “Numeri del Covid in discesa, ora ripartano l’attività ospedaliera e le visite ai ricoverati”

Savona. “Il Covid-19 non terrorizza più, i numeri dei contagi sono nettamente diminuiti, chi si contagia non finisce in terapia intensiva, riaprono le attività commerciali, la movida impazza, il turismo comincia a ripartire. Ma quello che stenta a ripartire è l’attività ospedaliera nella sua totalità, sicuramente più difficoltosa da avviare a pieno regime, frutto probabilmente di timori legati alle esperienze passate, a dir poco traumatizzanti, della pandemia da coronavirus”. Ad affermalo è l’ex primario ospedaliero e capogruppo di Vince Savona Francesco Versace.

“Un’altra situazione ritengo non più accettabile si sta manifestando – prosegue – che l’ospedale San Paolo continui ad essere blindato ai familiari dei pazienti ricoverati. Sono risapute le gravi conseguenze che un ricoverato anziano può subire durante un ricovero, dopo il trasferimento forzato dal proprio ambiente familiare. Le persone anziane sono definite ‘fragili’, nei termini di possedere un grado acuito di vulnerabilità maggiore rispetto alle altre fasce di popolazione. Forme di stato confusionale fino al delirio, che hanno come conseguenza la contenzione fisica al letto. Per non parlare di incontinenza, piaghe da decubito. Questi pazienti mettono a rischio la propria vita o la propria capacità funzionale anche per il fatto di non avere la possibilità di avere un proprio caro vicino che con la presenza attiva, cercano di rendere meno gravi le complicanze riferite al ricovero ospedaliero del parente anziano. Anche perché non è così in altri ospedali della Liguria”.

