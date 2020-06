Ventimiglia, «Lega esclusa da incontro di maggioranza». E’ bufera in Comune

Ventimiglia. Un incontro con i rappresentati della maggioranza consigliare, ma senza la presenza della Lega, in merito all’ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Scullino e valida fino al 30 giugno che spegne la musica nei locali alle 24 sul lungomare e alle 23 in centro. Sarebbe questo il casus belli che ha mandato su tutte le furie i leghisti ventimigliesi, non interpellati in merito alle nuove disposizioni per la movida della città di confine.

Stando a quanto si apprende dai corridoi del palazzo comunale, la nuova ordinanza sindacale dovrebbe prevedere un allentamento delle ristrettezze precedentemente imposte in merito agli orari. In particolare, la somministrazione di cibo e bevande sarà consentita dalle 5 del mattino fino all’una dal lunedì al giovedì e dalle 5 alle 2 il venerdì, sabato e domenica, e nei giorni prefestivi e festivi. Televisioni, karaoke, jukebox, potranno restare accesi tutti i giorni dalle 10 alle 24. Stessa fascia oraria per intrattenimento musicale dal vivo (gruppi e dj). Ma per alcune manifestazioni specifiche potrà essere richiesta e concessa una proroga fino all’una di notte. Non di più, vista la mancanza di eventi come “Dal Tramonto all’Alba”, che salteranno a causa delle disposizioni anti-Covid.

