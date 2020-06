Ventimiglia, ordinanza anti movida. CNA non ci sta

Ventimiglia. È di qualche giorno fa l’emanazione dell’ordinanza sindacale che ha di fatto vietato l’intrattenimento musicale dopo le 24 per i locali che si trovano sul fronte mare del Comune di e, per gli altri locali nel resto della città, alle 23. Non solo: la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere sospesa a mezzanotte dal lunedì al giovedì e, all’una, il venerdì, sabato e domenica oltre che nei festivi.

“Da mesi a questa parte stiamo vivendo una situazione straordinaria legata all’emergenza sanitaria Covid-19, una situazione che mai avremmo pensato di dover affrontare, che ci ha imposto durissimi sacrifici e condizionerà la nostra vita ancora per un po’ di tempo. In questa ‘Fase 2’ che ci sta portando a un graduale ritorno alla normalità, è sicuramente necessario un ulteriore sforzo da parte di tutti e soprattutto un’assunzione di responsabilità nei comportamenti che sono fondamentali per continuare a contenere la diffusione del contagio e non vanificare i risultati che abbiamo sin qui ottenuto.”, dichiara Ramon Bruno, Presidente CNA Agroalimentare della Provincia di Imperia, nonché titolare di Pasta Fresca Morena d.

